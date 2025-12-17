NHK稲葉延雄会長（75）が17日、都内の同局で定例会見に出席し、来年1月24日に任期を迎える自身の後任として会長となる、現副会長の井上樹彦氏（68）への期待を語った。稲葉会長は視聴者の求める情報を正確に伝えていく同局の役割などについて語り「NHKの使命や役割は時代を超えて変わることはないと確信しております。あとを継ぐ方にもこうした志を大切にしてNHKの使命のかじ取りを担っていただければ、私としては何の心残りはあり