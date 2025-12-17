2022年育成ドラ1で入団…今季は1軍出場ゼロくふうハヤテは17日、阪神から戦力外通告を受けた野口恭佑外野手との契約合意に至ったと発表した。25歳は新天地で再起を目指す。その直後に自身のインスタグラムを更新。阪神ファンへの思いを綴った。野口は創成館から九産大を経て、2022年育成ドラフト1位で阪神に入団。2023年は2軍で67試合に出場。打率.303、6本塁打、18打点の成績を残すと、オフには支配下選手登録を勝ち取った。2