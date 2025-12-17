現役ドラフトで広島から移籍したヤクルト・大道温貴（はるき）投手が１７日、都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は４６。「ヤクルトのユニホームを着る以上は、１球１球全力で、チームのために腕を振っていきたい」と決意表明した。１８０センチ、９０キロで力強い直球が持ち味の右腕。春日部共栄高、八戸学院大を経て、２０２０年ドラフト３位で広島に入団した。プロ３年目の２０２３年にはリリーフとして４８試合に