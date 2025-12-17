１５日、重慶市の魚嘴駅で発車を待つ中国−シンガポール複合一貫輸送モデルプロジェクトの国際定期貨物列車「重慶−東南アジア班列」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶12月17日】中国とシンガポールを結ぶ複合一貫輸送モデルプロジェクトの国際定期貨物列車「重慶−東南アジア班列」が15日、化学製品やオートバイ部品などを積み、重慶市の魚嘴駅を出発した。広西チワン族自治区欽州市までは鉄道、その先は