NHKは17日、おおみそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の審査方法を発表した。【写真】松嶋菜々子、高石あかりら…『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員テレビを通じた「視聴者審査員」、NHKホールで観覧する「会場審査員」、同日発表した「ゲスト審査員」が投票する。すべての対戦がおわった後の投票となる。紅組・白組の勝敗は、「視聴者審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、「会場審査員」で投票数が多かったほうに1ポ