神奈川県平塚市の海水浴場で女子中学生がおぼれ死亡した事故について市の教育委員会が会見を行い、部活中に顧問の教諭から「海に入っていいよ」と言われて泳いでいた生徒がおぼれたことを明らかにしました。今年8月、神奈川県平塚市の「湘南ベルマーレひらつかビーチパーク海水浴場」を市内の中学校の生徒16人と部活の顧問の教諭が訪れた際、中学1年の女子生徒1人がおぼれ死亡しました。市の教育委員会は事故について検証を行って