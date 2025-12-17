SBI新生銀行が17日、東京証券取引所のプライム市場に上場しました。今年最大規模の新規株式公開で、初値は売り出し価格を上回りました。【映像】鐘を鳴らす様子SBI新生銀行の前身は、バブル崩壊後に経営破綻した日本長期信用銀行です。SBIホールディングスの傘下に入り、今年7月に国から投入された3500億円を返済して再上場につなげました。初値は1586円と売り出し価格を136円上回り、時価総額は約1兆3000億円と今年最大規模と