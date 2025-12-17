韓国の人気映画「タチャ」第４弾の制作が発表され、モデルで女優の三吉彩花（２９）が金子役で出演すると１６日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。「タチャ４」は、ポーカービジネスで成功したチャン・テヨンと、彼の全てを奪った親友・パク・テヨンが、巨額の動くグローバルな賭博場で再会し、命を懸ける物語だという。主役のチャン・テヨンは、ドラマ「ミセン」「六龍が飛ぶ」などで知られる俳優のピョン・ヨ