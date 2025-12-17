お笑いタレント坂本ちゃん（59）が17日、自身のブログを更新。東京・上野公園をウオーキングしたことを報告した。坂本ちゃんは「おはようございます今朝のウォーキングは不忍池まで行って戻ってくるコースでございました。午前6時にひとだかり!」と報告し、上野動物園のエントランスの様子を写真で投稿した。続けて「上野動物園のジャイアントパンダ見るために並ばれてる方々!皆様何時に来られたのかしら?(開園時間は9時30分)」