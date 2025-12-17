年の差によって夫婦の幸福度に違いはあるのでしょうか。タメニー株式会社（東京都品川区）が実施した「年の差婚」に関する調査によると、幸せだと思う割合が高かったのは、「-2歳（自分が年下）」が最も多くなり、男女ともに「自分が年下」のほうが幸せを感じる人が多いことがわかりました。【グラフ】夫婦の年の差別に見る「結婚して幸せ」だと感じる割合は？（調査結果を見る）調査は、全国の20〜49歳の既婚男女2430人を対象とし