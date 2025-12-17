私はアキナ。娘のユリエ（23歳）には、3ヶ月ほど前に合コンで知り合ったジンくん（27歳）という彼氏がいます。付き合いはじめのウキウキした感じを、私としても微笑ましく見守っていました。そんなある日、ユリエは「ジンくんの選んだお店で、偶然ジンくんのお母さんと会った」そうです。お母さんは初対面の息子の彼女に、上から目線の説教をしてきたそうで……。絶対に偶然なんかじゃないでしょう。親としては、この付き合いに対