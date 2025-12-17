こんにちは、大学3年の船越翔太(ふなこし しょうた)です。アビスパ福岡のサポーターとして、普段はゴール裏で応援しています。今回は12月6日の名古屋とのシーズン最終戦を観戦し、その体験を記事にしました。◇◇今シーズン最後の試合はアウェーの名古屋戦でした。両チームとも上位争いや残留に関係ない状況で、どのくらいの方が来るのかと思っていましたが、福岡をはじめ、全国から多くのサポーターが来ており、