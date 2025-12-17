Æ»Ãå¤òÃ¦¤¤¤Ç¡ÄÅìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê½÷»Ò·Á¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬?ÊÌ¿Íµé?¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¡Ý ½© ¡Ý¿§¤Å¤¯¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ÈÍÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¶õ¼ê²È¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¡£ Áª¼ê»þÂå¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î»Ñ¤È¤Ï?°ìÊÑ?¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¡Ç¦♡¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¡×¡ÖÏÂÁõÎÉ¤¤¤Í¡× ¡Ö¸«´·¤ì¤¿¶õ¼êÃå¤«¤é