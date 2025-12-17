まさか、自分が北九州市長になろうとは夢にも思っていませんでした。市長職の20年を振り返り、実は今でもそう思っています。私は大学を卒業し、当時の建設省（現国土交通省）に入省。いろいろな職場や現場を経験し、1984年6月に河川局次長になりました。それから1年3カ月後の85年9月、国土庁（現国交省）の土地局長になりました。同期で最も早い局長なのですが、実はこの異動こそが市長選に引っ張り出される布石になったので