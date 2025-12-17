2012年に西日本新聞朝刊で連載された末吉興一さんの聞き書きシリーズ「挑む。巧む。走る。」をあらためてお届けします。北九州市で5期20年にわたり市長を務めた末吉さんの生いたちや市長時代の経験、裏話などが語られています。（随時更新）5期20年間務めた北九州市長を辞めて、5年がたちました。市長職は激務でしたし、全身全霊で走り抜けた20年でしたから、しばらくはのんびりしようと考えていましたが、新たな公務が待ち