広島大学発のスタートアップ企業「ミルテル」が東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。 負債総額は約５億７４００万円となっています。 ミルテルは２０１２年に設立された広島大学発の医療ベンチャー企業です。 唾液や血液によるがんや認知症などの予防と早期発見を目的にした医療サービスを提供していました。 帝国データバンクによると、新型コロナウイルス拡大でＰＣＲ検査