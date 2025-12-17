16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。20歳の荒木優奈が『JLPGA 明治安田 新人賞』を受賞した。【アワード写真集】大胆すぎる…脇元華の衝撃スリットドレス昨年のプロテストで合格し、デビュー戦の「ダイキンオーキッドレディス」で7位に入ると、その後も優勝争いに絡んで存在感を示した。ルーキーV一番乗りこそ入谷響に譲ったが、荒木も9月の「ゴルフ5レディス」でツアー初優勝を挙げた。トップ10入りはツアー5