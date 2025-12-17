1985年に公開され、世界的な社会現象を巻き起こしたタイムトラベルSF映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が、公開40周年を記念した限定上映として12日から全国で上映されている。史上初となるIMAXおよび4DXでの上映が話題を呼び、公開3日間で動員8万5624人、興行収入1億9802万4700円を記録。週末興行成績で2位（動員は3位）にランクインするヒットとなり、この反響を受け、一部劇場では4DX上映の延長が決定した。【