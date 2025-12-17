ダウの犬投資法とは何か 年末から年始にかけての時期が近づくと、米国発の投資手法である「ダウの犬投資法」を意識するタイミングです。この手法は、現在オヒギンズ・アセット・マネジメントの代表兼最高投資責任者（CIO）を務めるマイケル・オヒギンズ（Michael B. O’Higgins）が、1991年に出版した著書『Beating the Dow（ダウ平均を打ち負かす）』の中で紹介したもので、高配当利回り銘柄に投資するシンプルな戦略です。単純