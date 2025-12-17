◇プロボクシング東洋太平洋スーパーバンタム級中嶋一輝（大橋）《10回戦》ジョン・ジョン・ジェット（インドネシア）（2025年12月18日東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーバンタム級王者の中嶋一輝（32＝大橋、21戦18勝15KO2敗1分け）が17日、都内で4度目の防衛戦の前日計量に臨み、55・2キロで一発クリア。同級14位ジョンジョン・ジェット（31＝インドネシア、18戦15勝（12KO2敗1分け）も54・4キロでパスした。王