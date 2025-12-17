17日に臨時国会が閉会し、共産党の田村智子委員長が高市政権などについてコメントした。【映像】田村氏、辛辣コメント連発の瞬間（実際の様子）記者から高市政権との“論戦”を経た所感を聞かれた田村委員長は「かつてない危険な政権。だけどそれ故に脆さと弱さがもう露呈していることが、わずか2カ月ではっきりと示されたと思っています。最も象徴的なのは、やはり『台湾発言』です。これはもう本当に存立危機事態になり得る