NHKは17日、大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（31日後7・20）の審査方法について発表した。紅組・白組の勝敗は、視聴者審査員、NHKホールの観客による会場審査員、ゲスト審査員7人の投票によって決定。視聴者審査員で投票数が多かったほうに1ポイント、会場審査員で投票数が多かったほうに1ポイント、ゲスト審査員で投票数が多かったほうに1ポイントの合計3ポイントを競い、2つ以上のポイントを獲得した組が「優勝」となる。