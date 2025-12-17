２６人が犠牲になった大阪・北新地のクリニック放火殺人事件は１７日、発生から４年となった。現場のビル前では、遺族や元患者らが朝から手を合わせ、亡くなった人たちの冥福（めいふく）を祈った。事件は２０２１年１２月１７日午前１０時１５分頃に発生。「西梅田こころとからだのクリニック」の患者だった谷本盛雄容疑者（当時６１歳）がガソリンをまいて放火し、院長や患者ら２６人が死亡した。当時は職場復帰支援の「リワ