起業線 生命線から小指の下部にある水星丘に向かう力強い実線を「起業線」と言います。この相を持つ人は、商売の才能、技術的な才能を持ち、何事にも臨機応変に対応できる能力を持つ人です。努力を重ね、経験を積んできた分野で独立起業して成功を収めるタイプの人です。 【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智