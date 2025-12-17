テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムにシルバーと黒のハートの絵文字を添えて衣装ショットをアップ。グレーのワンピースを着た姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「とても素敵です！」「安定の可愛さ」「素敵なお洋服ですね」「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」「ほんま癒やされる」「シックな衣装がいいですね」などの声が寄せ