女優の松嶋菜々子が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のゲスト審査員を務めることが１７日、同局から発表された。松嶋は、今田美桜が主演した２０２５年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で、嵩（北村匠海）の母・登美子を演じていた。「あんぱん」からは、今田が紅白の司会を担当。主題歌「賜物」を歌うＲＡＤＷＩＭＰＳが白組で出場する。昨年同様、今年も紅白内でスピンオフドラマがあるのか、