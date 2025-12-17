KEF JAPANは、2026年3月10日までの期間中に「Blade One Meta」など対象スピーカーを購入し、2026年4月11日までにmyKEF登録をすると、全員にThe Chord Company製のスピーカーケーブルをプレゼントするキャンペーンを開始した。 対象スピーカーは「Blade One Meta」、「Blade Two Meta」、「Reference 1 Meta」、「Reference 3 Meta」、「Reference 5 Meta」。対象購入期間は20