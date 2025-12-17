格闘技イベント『BreakingDown18』に出場予定だったものの、前日会見で対戦相手の「やるべしたら竜」に不意打ちのビンタを食らわせた江口響が17日、格闘技から引退することを自身のXで表明した。【写真】平本蓮のX投稿「くも膜下出血は格闘家やボクサーならドクターストップで引退しなきゃいけない重症」13日の前日計量会見で、「やるべしたら竜」と江口響のフェイスオフ撮影中、江口が無防備な竜にビンタ。竜は失神し、地面に