NHKは17日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり総合ほか）のゲスト審査員に大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年放送予定）で主演を務める俳優の仲野太賀ら7人が決定したと発表した。【写真】松嶋菜々子、高石あかりら…『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員大河ドラマの主演を務める俳優の審査員選出は第73回（22年）の『どうする家康』主演の松本潤、第74回（23年）『光る君へ』主演