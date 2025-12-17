■これまでのあらすじ夫の辛辣な態度に限界寸前だった妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、絶対に夫には渡すまいと決意する。お茶会を「無駄」と言われ小遣いを減らされても、妻は節約しながらママ友との時間を楽しんでいた。しかし、その姿を偶然目にした夫は、帰宅後にレシートの提示を要求する。だがレシートが見当たらず動揺する妻に、夫は怒りをぶつけ「探しに行けよ」と突き放す。夜道でひとりレシートを