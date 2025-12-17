住友金属鉱山が３日ぶりに急反発。大和証券は１６日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は３４００円から６５００円に見直した。同社株を金鉱株として期待しており、銅価格上昇も追い風とみている。同証券では、銅・金価格上昇を勘案して利益予想を上方修正した。ＡＩ関連株の高いバリュエーションへの警戒感が強い局面では、金鉱株である同社を安全資産かつバ