シェアリングテクノロジーは３日ぶりに反発した。１６日の取引終了後、英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）によるシェアテクの保有割合が１９．０２％から２０．１１％に上昇したことが明らかになり、思惑視されたようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有目的は「純投資及び重要提案行為等を行うこと」。報告義務発生日は８日となっている。 出所：MINKABU PRESS