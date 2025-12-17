午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７１０、値下がり銘柄数は８２４、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、保険、海運、電気機器など。値下がりで目立つのは水産・農林、石油・石炭、陸運など。 出所：MINKABU PRESS