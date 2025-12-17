うるるが続伸している。同社は１６日の取引終了後、１１月度の月次ＩＲレポートを公表した。入札情報速報サービス「ＮＪＳＳ」の月次経常収益（ＭＲＲ）は前年同月比１３．６％増の３億２８１万円となった。増収基調を継続し、株価の支えとなったようだ。 出所：MINKABU PRESS