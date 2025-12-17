YUKIが本日12月17日にリリースした最新シングル『Share』より、表題曲「Share」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】YUKI、劇場アニメーション『この本を盗む者は』主題歌「Share」MV） 本楽曲は12月26日に公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の主題歌。CDには小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲に加え、Peterparker69が手がけたリミックスとインストゥルメンタルバ