（台北中央社）国防部（国防省）は17日、中国の空母「福建」が16日に台湾海峡を通過したと発表し、空撮画像を公開した。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は同日、立法院（国会）外交・国防委員会で、飛行甲板上に艦載機は確認されなかったとした上で、上海・長興島の造船所に戻り、問題点の改善を行うとの見方を示した。顧部長は、国軍は全ての動向を厳密に監視していると語った。国防部は、17日午前6時までの24時間に中国