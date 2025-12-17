2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤Î³ÐÀÃ¤È¡¢¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬°ÂÄê¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ ¤³¤Î¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤ÇÉ¾²Á´ð½à¤È¤Ê¤ë¼çÍ×»ØÉ¸¤ò¸ÇÄê¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢¡Û¥ä¥ó¥­&#1254