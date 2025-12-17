Jリーグは17日、J3リーグにおける2025シーズンの優秀選手賞を受賞した選手が決定したことを発表した。Jリーグは、J3に所属する20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（J3）」受賞選手37名が決定したことを発表。なお、最優秀選手（J3）、ベストイレブン（J3）は12月24日に行われる「2025J3リーグアウォーズ」において発表、表彰され、同アウォーズの模様は同日19時（予定）よりJリーグの公式youtubeチ