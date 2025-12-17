【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの最新曲「街灯」が、『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2025年12月17日公開）にて1位を獲得した。 ■多幸感溢れるMVも話題に！ 「街灯」は、BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング。「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手掛けたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin