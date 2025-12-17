12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）公式Instagramで、オールアップの際に起きたサプライズの模様を捉えたムービーが公開された。 【動画＆写真】妻夫木聡と目黒蓮が涙声で“ファミリー”とハグし合うオールアップムービー＆ショット ■妻夫木が目黒と顔を見合わせ「（みんな来てくれて）泣いちゃう…」と漏らすシーンも オフムӦ