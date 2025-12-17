Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、フジテレビ系『今夜はナゾトレ』の2025年下半期レースに優勝したことを報告。オフショットを公開した。 【写真】阿部亮平が太い王者ベルトを身に着けた3年分の6連覇ショットなど①② ■過去のスーツ姿やヘアスタイルが見られることに歓喜する声も 阿部はスーツ＆ネクタイ姿でセンター分けヘアスタイルの爽やかコーディネートで、重厚な