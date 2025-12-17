2025年12月16日、香港メディア・香港01は「日本旅行に注意」と題し、香港人女性が日本旅行中に刺身などを食べて腸管出血性大腸菌に感染したと報じた。記事は、香港の衛生防護センターが現在、日本滞在中にハイリスク食品を摂取して志賀毒素産生性大腸菌（STEC）に感染した55歳の女性について調査を実施中であると紹介した。センターによると、女性は先月22〜29日に日本を訪問し、刺身、牛ひき肉、生野菜などを食べた。帰国後の30日