アメリカのトランプ大統領は、南米ベネズエラの港に制裁対象の石油タンカーが出入りすることを阻止すると命じました。反米のマドゥロ政権への圧力を強めています。【映像】米軍がタンカーを拿捕する様子トランプ大統領は16日、SNSでベネズエラがアメリカから盗んだ石油を資金源に、麻薬密売などに手を染めていると主張し、マドゥロ政権を「外国テロ組織」に指定したと表明しました。また、制裁対象の石油タンカーがベネズエラ