周囲の人々もちょっとドキッとした？「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が試合前に、スタッフから「今年の漢字」を聞かれると「愛」と回答。芸能界でも活躍する人気美女雀士が熱愛について語るのかと、ざわつかせる一幕があった。【映像】岡田紗佳の1年は「愛」！？一文字に込めた真相岡田はMリーガーとして活躍する一方、芸能界でもモデル・タレントとして各方面