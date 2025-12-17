皇帝ナポレオン１世の軍隊が１８１２年のロシア遠征に失敗して退却する際、兵士たちが「パラチフス」と「回帰熱」という２種類の感染症に襲われたとする研究結果を、仏パスツール研究所などのチームが国際科学誌に発表した。兵士の遺体の歯から抽出したＤＮＡから特定したといい、遠征軍が壊滅する一因となった可能性があるという。ナポレオンは６０万人とも言われる大軍を率いてロシアのモスクワに侵攻したが、冬の寒さなどか