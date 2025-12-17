政府は、経済安全保障の強化に向け、官民一体で欧州や東南アジア、オーストラリアとの連携に乗り出した。日本が強みを持つ宇宙や海底ケーブル、防衛分野での産業協力を進め、威圧的な振る舞いを繰り返す中国に対抗する狙いがある。１１月下旬、ドイツの首都ベルリンで日独両政府や防衛関連企業の関係者ら約７０人が出席する会合が非公開で行われた。不審な無人機（ドローン）を無力化する技術や衛星データの活用・共有などが議