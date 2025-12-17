12月16日、星野源が大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画に出場することが発表された。11回めの紅白となるが、今回の “参加スタイル” に安心するファンも多いようだ。2015年の初出場以降、毎年紅白に出場してきた星野。ただ、2024年に出場した際は、パフォーマンスが波紋を呼ぶことになった。「当初、2013年にリリースした楽曲『地獄でなぜ悪い』を披露する予定でしたが、2022年に性加害疑惑が取りざたされた映画監