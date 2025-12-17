Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。朝の出勤前、玄関で靴紐を結ぶあの時間。急いでいるときに限って、紐がほどけていたりしませんか？「LAQUN HEAT＋」はそんな小さなストレスを解消してくれるスニーカーでした。かかとをガッツリ踏んでも型崩れしない設計＆ゴム紐タイプだから結ぶ手間がゼロ。一般的なシューズより圧倒的に気楽で