佐久間宣行氏プロデュース８人組アイドルグループ「ラフ×ラフ」が１７日、待望の１ｓｔアルバム「わたしファンファーレ」を発売した。２０２３年３月のデビューからまもなく３年。来年３月にはＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａでのワンマン公演を控えるグループ。初のアルバムは、デビュー以降の楽曲群に加え、田村歩美（たむらぱん）サウンドプロデュースの「何満開」、中西圭三による書き下ろし曲「ＯｎＹｏｕｒＭａｒ