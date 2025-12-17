野村不動産と竹中工務店は、福岡市の天神センタービル（中央区天神）建て替え工事に入った。取り壊した旧ビル跡地に高さ106メートル、21階建てビルを新たに整備する計画で、延べ床面積を約6割増やす。完成は2028年度を予定している。【こちらも】福岡のマリノアシティ跡地、三井アウトレットパーク福岡が着工2027年春開業へ新しい天神センタービルは、福岡市地下鉄の天神駅と直結する地下3階、地上21階建て延べ約6万9,000平